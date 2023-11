BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,63 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 101,63 USD. Bei 101,30 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 102,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.581 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,99 USD) erklomm das Papier am 16.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,95 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 15,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,55 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

