BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 95,80 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 95,80 EUR. Bei 95,80 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 95,04 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.934 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 177,95 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 85,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,22 EUR am 23.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 132,43 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

