BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 140,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 140,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.845 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2022 markierte das Papier bei 202,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,64 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,83 EUR je Aktie belaufen.

