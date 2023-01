BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag tiefer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 141,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 141,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.470 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 30,19 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 07.11.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,83 EUR je Aktie.

