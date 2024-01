BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag stabil

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 102,05 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:58 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 102,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 102,75 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 101,50 EUR. Bei 102,75 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.067 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 145,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 42,14 Prozent zulegen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,21 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie höher: BioNTech will bei Impfstoffproduktion auf Qualität setzen - Baerbock besucht künftige Werk in Ruanda

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie mit Plus: Weitere Impfschadenklage gerichtlich abgewiesen