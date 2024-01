BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 102,45 EUR zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 102,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 102,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,75 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.109 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 145,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 41,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,22 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

