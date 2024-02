BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 87,38 EUR.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 87,38 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 86,90 EUR. Bei 87,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.510 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. 58,96 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,97 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,25 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

