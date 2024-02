BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 92,38 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 92,38 USD ab. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 91,52 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 195.051 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 147,66 USD. 59,85 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,74 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran