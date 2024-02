BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 87,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 87,20 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 87,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,40 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.624 Aktien.

Bei 138,90 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 59,29 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,77 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.461,20 EUR umgesetzt worden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

