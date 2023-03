BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Aufwind

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 129,61 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,69 USD an. Bei 128,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 39.702 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 189,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 31,45 Prozent zulegen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,08 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 35,36 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com