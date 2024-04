BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 89,94 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 89,94 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 89,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21.505 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 131,40 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 46,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2024 Kursverluste bis auf 85,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 9,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,43 Prozent zurück. Hier wurden 1.479,00 EUR gegenüber 4.278,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -1,907 EUR je Aktie aus.

