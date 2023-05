BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 97,86 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 97,30 EUR ein. Bei 98,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.176 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,70 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 96,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,28 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,67 USD an.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.277,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,72 EUR je Aktie.

