BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt Stellung am Mittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 101,78 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie um 11:45 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 101,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 561 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,51 USD. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 6,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,06 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: BioNTech rutscht in die roten Zahlen

Ausblick: BioNTech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie etwas stärker: BioNTech vollzieht Übernahme von KI-Unternehmen