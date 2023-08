BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 92,62 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 92,62 EUR ab. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.147 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Gewinne von 92,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2023 bei 86,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 6,18 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,86 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,06 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

