BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 102,56 USD.

Mit einem Wert von 102,56 USD bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie um 20:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 104,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 102,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,82 USD. Bisher wurden heute 157.417 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

