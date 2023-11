BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 99,07 USD abwärts.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 99,07 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,33 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 99,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.000 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 90,76 Prozent Luft nach oben. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,43 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 895,30 EUR – eine Minderung von 74,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

