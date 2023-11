BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 92,74 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 0,2 Prozent auf 92,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.674 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 177,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,27 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 132,43 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

