BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Einbußen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 139,80 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,65 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 139,00 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.615 Aktien.

Am 11.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,61 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Am 07.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 3.461,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 29.03.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Pharmabranche warnt nach Impfstoffboom vor Konkurrenz

BioNTech-Aktie steigt: BioNTech kooperiert bei Krebsforschung mit Großbritannien

BioNTech-Aktie in Grün: Deutschland hat Abnahmeverpflichtung für 375 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com