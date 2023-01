BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 141,35 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 142,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,85 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 139,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 30.107 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,14 Prozent zurück. Hier wurden 3.461,20 EUR gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

