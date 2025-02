BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 117,39 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 117,39 USD abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,77 USD nach. Bei 119,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 24.239 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 11,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Abschläge von 34,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 136,17 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,94 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,41 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.03.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,231 EUR je Aktie aus.

