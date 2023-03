BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 120,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 119,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,05 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.526 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 185,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 35,37 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 7,90 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 35,36 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com