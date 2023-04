BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 1,0 Prozent auf 127,64 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 127,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,11 USD. Bisher wurden heute 60.303 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 9,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,50 USD an.

Am 27.03.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,67 Prozent zurück. Hier wurden 4.278,30 EUR gegenüber 5.532,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 08.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 06.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,59 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com