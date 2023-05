BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag schwächer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 102,38 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.885 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 84,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 101,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 0,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 152,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,24 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1.277,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.374,60 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 4,71 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com