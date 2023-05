BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 93,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,72 EUR aus. Bei 95,68 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 15.900 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 185,90 EUR an. Gewinne von 98,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 93,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 0,77 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 14,24 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.277,00 EUR, gegenüber 6.374,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 79,97 Prozent präsentiert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 05.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

