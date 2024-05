BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Freitagnachmittag fester

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 93,11 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 93,11 USD. Bei 93,12 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,59 USD. Zuletzt wechselten 29.347 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,27 USD am 21.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 8,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 116,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 2,22 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 85,14 Prozent auf 203,61 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. BioNTech (ADRs) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

2024 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -1,635 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

