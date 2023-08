BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 106,93 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:40 Uhr 0,4 Prozent auf 106,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 803 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 188,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,68 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,76 Prozent auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.200,00 EUR gelegen.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 5,06 EUR je Aktie aus.

