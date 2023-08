BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 108,51 USD nach oben.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 108,51 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 155.679 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 188,99 USD markierte der Titel am 16.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 42,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 95,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 11,98 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,79 EUR. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,70 EUR – eine Minderung von 94,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.200,00 EUR eingefahren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

