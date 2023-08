BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 97,00 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 97,00 EUR. Bei 97,00 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,70 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.971 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,95 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 83,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2023 (86,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,86 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 94,76 Prozent zurück. Hier wurden 167,70 EUR gegenüber 3.200,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 5,06 EUR im Jahr 2023 aus.

