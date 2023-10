BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 111,47 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 111,47 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 111,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 109,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 70.149 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,51 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,32 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 94,76 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

