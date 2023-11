BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 98,43 USD.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,99 USD) erklomm das Papier am 16.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 92,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,00 USD am 24.10.2023. Abschläge von 10,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,43 USD.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 6,98 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

