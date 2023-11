BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 91,88 EUR abwärts.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 91,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 91,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,82 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.351 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 177,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 93,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 83,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,43 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

