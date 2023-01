BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Mittwochmittag an

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 144,45 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,05 EUR an. Bei 143,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.774 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2022 auf bis zu 202,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 29,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,98 EUR, nach 12,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,83 EUR je Aktie belaufen.

