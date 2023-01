BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 140,10 EUR ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 139,35 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.121 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,95 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

