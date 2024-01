BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag leichter

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 103,65 USD ab.

Um 16:07 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 103,65 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 103,31 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 106,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 106.926 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2023 markierte das Papier bei 153,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

