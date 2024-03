BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 90,23 USD abwärts.

Um 12:01 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 90,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 973 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 23.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,93 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 2,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,29 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

