BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 88,21 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 88,21 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 88,21 USD. Bei 89,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.197 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 48,96 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 65,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.278,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.479,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -1,896 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

