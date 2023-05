BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag schwächer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 101,88 USD abwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.733 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,31 USD ab. Mit Abgaben von 0,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 148,57 USD.

Am 08.05.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 14,24 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,97 Prozent auf 1.277,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 4,71 EUR im Jahr 2023 aus.

