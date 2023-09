BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 117,23 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 117,23 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 116,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 164.982 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 37,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,51 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 142,29 USD an.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 EUR – das entspricht einem Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

