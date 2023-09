BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 112,25 EUR.

Mit einem Kurs von 112,25 EUR zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum verändert. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,85 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 111,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,70 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.010 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,53 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,29 USD aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

