BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 104,00 USD zu.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 104,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 104,00 USD. Mit einem Wert von 101,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 110.602 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 295,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,55 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

