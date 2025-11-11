BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 106,90 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 106,90 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 107,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 105,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 32.586 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 03.11.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,90 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -3,624 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

