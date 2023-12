BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 95,58 EUR abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 95,58 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 95,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.442 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,95 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2022. 86,18 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (83,22 EUR). Mit Abgaben von 12,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

