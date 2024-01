BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 104,82 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 104,82 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,55 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,70 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.563 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2023 auf bis zu 150,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,00 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 19,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 895,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie höher: BioNTech will bei Impfstoffproduktion auf Qualität setzen - Baerbock besucht künftige Werk in Ruanda