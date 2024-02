BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 86,68 EUR.

Um 11:59 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,68 EUR. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 86,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.768 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 59,55 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

