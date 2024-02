BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag kaum verändert

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 93,10 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 93,10 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 94,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 92,49 USD. Bei 93,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 92.996 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 147,66 USD markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 58,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus.

