BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

BioNTech (ADRs) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 88,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich um 11:58 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 88,54 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,82 EUR zu. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 88,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,58 EUR. Bisher wurden heute 13.290 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2023 markierte das Papier bei 125,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,25 Prozent. Bei 80,88 EUR fiel das Papier am 04.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün

BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen