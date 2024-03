BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Minus

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 95,62 USD ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,7 Prozent auf 95,62 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 94,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 124.958 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 136,92 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 87,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün

BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen