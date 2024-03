BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 96,51 USD nach oben.

Um 09:09 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,51 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 260 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 23.03.2023 markierte das Papier bei 136,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 87,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 8,90 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

