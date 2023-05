BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 93,14 EUR ab. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,60 EUR. Bisher wurden heute 4.171 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 185,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 99,59 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 1,65 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 14,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1.277,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Shorts auflösen - Update BioNTech

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie nachbörslich kaum bewegt: BioNTech übertrifft im 1.Quartal Erwartungen

Ausblick: BioNTech (ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com