BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 109,60 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 11:50 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 109,60 EUR an der Tafel. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,05 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 109,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.186 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,95 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 62,36 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,90 EUR am 07.08.2023. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

